Beşiktaş, Atiker Konyaspor'u Cenk Tosun ve Ricardo Quaresma'nın golleriyle 2-0 mağlup ederken, siyah-beyazlıların Portekizli yıldızıyla bulduğu ikinci golün ardından kulübün resmi Twitter hesabından tepki çeken bir paylaşım yapıldı.

QUARESMA'NIN GOLÜNDEN SONRA "İÇİNDEN GEÇTİ" İFADESİ

Karşılaşmanın 66. dakikasında Ricardo Quaresma, Konyasporlu iki futbolcunun arasından geçip sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Bu golün ardından beIN Sports spikeri Melih Şendil, "Quaresma Konyasporlu futbolcuların içinden geçip golünü attı." ifadesini kullandı.

RESMİ HESAP DA AYNISINI YAZDI

Bunun ardından Beşiktaş'ın resmi Twitter hesabından, "Quaresma Konyasporluların içinden geçip golünü attı" paylaşımı yapıldı. Bu paylaşım bir süre sonra kaldırılırken, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

HESABI YÖNETEN ÇALIŞAN İŞİNDEN OLDU

Öte yandan bu paylaşımı yapan Beşiktaş çalışanı, Fikret Orman'ın talimatıyla işten çıkarıldı.

Kaynak: haberinburada