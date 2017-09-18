BEŞİKTAŞ EVİNDE ATİKER KONYASPOR'LA KARŞILAŞIYOR
Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta son maçında Beşiktaş sahasında Atiker Konyaspor'u ağırlıyor.
Siyah-beyazlı takım rakibiyle yaptığı son 11 lig maçından sadece 4'ünü kazanırken, 5 kez berabere kaldı, 2 kez de yenildi. İki takım son olarak Turkcell Süper Kupa'da karşılaştı ve gülen taraf 2-1'lik skorla yeşil-beyazlılar oldu.
Hakem Serkan Çınar'ın yönettiği maç saat 20.00'de başladı.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Medel, Caner, Tolgay, Atiba, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk Tosun
Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Moke, Ali Turan, Ferhat, Mehdi, Volkan, Evouna, Manyama, Ömer Ali, Fofana
Kaynak: haberinburada
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