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BEŞİKTAŞ EVİNDE ATİKER KONYASPOR'LA KARŞILAŞIYOR


Beşiktaş evinde Atiker Konyaspor'la karşılaşıyor
Tarih : 18 Eylül 2017, 20:20
Puan Ver : Beşiktaş Evinde Atiker Konyaspor'la Karşılaşıyor(5/10)1

Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta son maçında Beşiktaş sahasında Atiker Konyaspor'u ağırlıyor.



Siyah-beyazlı takım rakibiyle yaptığı son 11 lig maçından sadece 4'ünü kazanırken, 5 kez berabere kaldı, 2 kez de yenildi. İki takım son olarak Turkcell Süper Kupa'da karşılaştı ve gülen taraf 2-1'lik skorla yeşil-beyazlılar oldu.



Hakem Serkan Çınar'ın yönettiği maç saat 20.00'de başladı.



İLK 11'LER



Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Medel, Caner, Tolgay, Atiba, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk Tosun



Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Moke, Ali Turan, Ferhat, Mehdi, Volkan, Evouna, Manyama, Ömer Ali, Fofana


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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