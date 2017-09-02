BEŞİKTAŞ, HAZIRLIK MAÇINDA KAYSERİSPOR'A DİŞ GEÇİREMEDİ
Beşiktaş, lige verilen milli ara nedeniyle Kayserispor'la hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Beşiktaş'ın golünü 38. dakikada Fatih Aksoy, Kayserispor'un golünü ise 21. dakikada Varela kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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