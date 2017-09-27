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Beşiktaş Hisseleri Güne Yükselişle Başladı

BEŞİKTAŞ HİSSELERİ GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçında sahasında Almanya'nın Leipzig takımını 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın hisseleri güne yüzde 1,53 yükselişle başladı.

Tarih : 27 Eylül 2017, 11:40
Puan Ver : Beşiktaş Hisseleri Güne Yükselişle Başladı(5/10)1

Beşiktaş futbol takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında sahasında Almanya'nın Leipzig takımını 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla G grubunda puanını 6'ya çıkaran ve grupta liderliğini devam ettiren Beşiktaş'ın hisseleri güne yüzde 1,53 yükselişle 4,65 TL'den başladı.

DÖRT BÜYÜKLERİN BORSA HAREKETLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören diğer spor şirketlerinden Trabzonspor hisseleri yüzde 0,37değer kaybıyla 2,69 TL'den, Galatasaray hisseleri yatay seyirle 7,74 TL'den, Fenerbahçe hisseleri de yüzde 0,12 gerileyerek 34,72 TL'den alıcı buluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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