BEŞİKTAŞ İÇİN BÜYÜK GÜN GELDİ ÇATTI
UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Süper Kupası finalinin Vodafone Park'ta oynanıp oynanmayacağı 21 Eylül'de belli olacak.
Beşiktaş için tarihi gün geldi çattı. Siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa organizasyonlardan birisinin Vodafone Park'ta oynanması için 6 Haziran 2017'de teklif dosyasını göndererek başvuru yapmıştı.
UEFA İcra Komitesi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapacağı toplantı sonrasında 21 Eylül'de finallerin hangi şehirlerde oynanacağına karar verecek ve bu statları açıklayacak.
Avrupa Ligi'nde aday olan şehirler:
İstanbulBaküSevilla
Süper Kupa'ya aday olan şehirler:
TiranToulouseHaifaAstanaBelfastGdanskİstanbul
Kaynak: haberinburada
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