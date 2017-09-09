10 kişi kalmalarına ve bir penaltı kaçırmalarına rağmen Karabükspor'u 1-0 mağlup Beşiktaş'ta kaleci Fabri, "Penaltı kaçtı, kırmızı kaçtı, bugün acı çektik." dedi.

Beşiktaş'ın Karabükspor'u 1-0 mağlup ettiği mücadeledeki tek golü kaydeden Ryan Babel ve kaleci Fabri, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"OĞUZHAN TEK TOPU ÇOK İYİ OYNUYOR"

Ryan Babel, attığı golü anlatırken; "Ben merkeze geçmiştim golde. Oğuzhan tek topu çok iyi oynuyor. Oğuzhan çok doğru bir yerde, çok doğru bir zamanda bana topu ulaştırdı. Zemin doğru vuruş yapmamı zorlaştırdı. 3 puan aldığımzı için mutluyum. Hala sezonun başlangıç bölümündeyiz ve en iyi performansımızı bulmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ACI ÇEKTİK"

Fabri ise çok zorlandıklarını kaydederken, "Kazanmaktan dolayı mutluyum ama bugün acı çektik. Penaltı kaçtı, kırmızı çıktı, bu işimizi zorlaştırdı. Arkadaşlarımı tebrik ederim" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada