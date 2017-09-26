Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, ikinci hafta maçında Alman ekibi Leipzig'i konuk ediyor. Saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev yönetecek.

BEŞİKTAŞ GRUPTA LİDER LEİPZİG 3. SIRADA

Şampiyonlar Ligi G grubundaki ilk maçını kazanan Kara Kartal, 3 puanla lider durumda. Rakibimiz Leipzig ise ilk maçında kendi sahasında Monaco ile 1-1 berabere kalarak grupta üçüncü sırada bulunuyor.

Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu;

Beşiktaş: Fabri, Medel, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun

Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Orban, Upamecano, Halstenberg, Ilsanker, Forsberg, Sabitzer, Demme, Poulsen, Timo Werner

Kaynak: haberinburada