BEŞİKTAŞ-LEİPZİG MAÇI CANLI ANLATIM
Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, ikinci hafta maçında Alman ekibi Leipzig'i konuk ediyor. Saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev yönetecek.
BEŞİKTAŞ GRUPTA LİDER LEİPZİG 3. SIRADA
Şampiyonlar Ligi G grubundaki ilk maçını kazanan Kara Kartal, 3 puanla lider durumda. Rakibimiz Leipzig ise ilk maçında kendi sahasında Monaco ile 1-1 berabere kalarak grupta üçüncü sırada bulunuyor.
Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu;
Beşiktaş: Fabri, Medel, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun
Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Orban, Upamecano, Halstenberg, Ilsanker, Forsberg, Sabitzer, Demme, Poulsen, Timo Werner
Kaynak: haberinburada
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