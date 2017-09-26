BEŞİKTAŞ-LEİPZİG MAÇINDA BİR TARAFTAR RAHATSIZLANARAK HASTANEYE KALDIRILDI
Beşiktaş-Leipzig maçının ilk yarısının ortalarında kale arkası tribünde bulunan bir taraftar rahatsızlandı. Sağlık ekipleri, taraftarı hastaneye götürdü.
İlk yarının ortalarında rahatsızlanan taraftar için önce Beşiktaşlılar toplu halde 'Ambulans' tezahüratı yaparken, hemen ardından stat hoperlörlerinden sağlık ekiplerinin bu bölgeye gitmesi yönünde anons yapıldı. Sağlık ekiplerini rahatsızlanan taraftara hemen müdahale edip ambulansa taşıdı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
- Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
SPOR HABERLERİ
- Villarreal Deplasmanda Real Madrid'i 1-0 Yendi
- Fenerbahçe'nin Yeni Stoperi Mehmet Topal Oldu!
- Tolgay Arslan'dan Bayern Münih'e Gönderme: Onlardan Aşağı Kalır Yanımız Yok
- İngiliz Eski Futbolcu Ferdinand: Cenk Tosun Umarım Kontratına İzolasyon Maddesi Ekletmiştir
- Olay Yaratan İddia! Dünya Kupası Öncesi Doping Girişimi
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar