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Beşiktaş-Leipzig Maçında Bir Taraftar Rahatsızlanarak Hastaneye Kaldırıldı

BEŞİKTAŞ-LEİPZİG MAÇINDA BİR TARAFTAR RAHATSIZLANARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Beşiktaş-Leipzig maçının ilk yarısının ortalarında kale arkası tribünde bulunan bir taraftar rahatsızlandı. Sağlık ekipleri, taraftarı hastaneye götürdü.

Tarih : 26 Eylül 2017, 23:20
Puan Ver : Beşiktaş-Leipzig Maçında Bir Taraftar Rahatsızlanarak Hastaneye Kaldırıldı(7/10)3

İlk yarının ortalarında rahatsızlanan taraftar için önce Beşiktaşlılar toplu halde 'Ambulans' tezahüratı yaparken, hemen ardından stat hoperlörlerinden sağlık ekiplerinin bu bölgeye gitmesi yönünde anons yapıldı. Sağlık ekiplerini rahatsızlanan taraftara hemen müdahale edip ambulansa taşıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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