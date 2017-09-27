BEŞİKTAŞ LEİPZİG'İ YEDİ BİTİRDİ: 2-0
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı 2. maçta sahasında Leipzig'i konuk eden Beşiktaş tarih yazdı. Alman ekibinin 2-0 mağlup eden Kara Kartal'ın gollerini Babel ve Talisca attı.
Şampiyonlar Ligi 2.hafta maçında Vodafone Park'ta Leipzig'i konuk eden Beşiktaş, maç boyu etkili bir oyun sergiliyerek karşılaşmayı 2-0 kazanmayı bildi.
Maçın başlama düdüğünden itibaren etkisini hissettiren Beşiktaş, golü de erken buldu. 11. dakikada Babel takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın sonucunu belirleyen gol ise 43. dakikada Anderson Talisca'dan geldi.
BEŞİKTAŞ PUANINI ALTIYA ÇIKARDI
Bu galibiyetle gruptaki puanını 6'ya çıkaran Kara Kartal, gruptan çıkma yolunda çok önemli bir avantaj elde etti.
Kaynak: haberinburada
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