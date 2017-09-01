BEŞİKTAŞ, MİLLİ FUTBOLCU YUNUS MALLI'YI KİRALAMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Beşiktaş'ın, Wolfsburg forması giyen milli futbolcu Yunus Mallı'yı kiralamak için harekete geçtiği ileri sürüldü.
BEŞİKTAŞ, OYUNCUNUN ABİSİYLE GÖRÜŞTÜ
Siyah-beyazlı yöneticilerin forvet arkasında görev yapan 25 yaşındaki milli futbolcunun abisi İlhan Mallı ile görüşmelerde bulunduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor...
İKİ MAÇTA SADECE 18 DAKİKA OYNADI
Geçen sezonun devre arasında Mainz'dan Wofsburg'a 12.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Yunus Mallı, yeni sezonda takımının oynadığı iki maçta sadece 18 dakika süre alabildi.
Kaynak: haberinburada
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