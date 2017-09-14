BEŞİKTAŞ, PORTO'YA ATTIĞI 3. GOLLE HÜCUM DERSİ VERDİ
Beşiktaş'ın Porto'ya attığı 3. gol sadece maçın değil, Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın en dikkat çekici gollerinden biri oldu.
Opta'nın haberine göre; siyah-beyazlılar, Ryan Babel'in ayağından bulduğu golde tam 17 başarılı pas yaptı. Bu gol, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında en fazla pas ile atılan 2. gol oldu.
EN ORGANİZE GOL PSG'DEN
Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın en organize golü PSG'li Mbappe'den geldi. Fransız yıldız, Celtic maçında 18 pasında sonunda topu ağlara göndermişti.
Kaynak: haberinburada
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