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Beşiktaş, Şampiyonlar Liginde 40 Milyon Euroluk Gelire Yaklaştı

BEŞİKTAŞ, ŞAMPİYONLAR LİGİNDE 40 MİLYON EUROLUK GELİRE YAKLAŞTI

Dün gece Vodafone Park'a Leipzig'i deviren Kara Kartal, Şampiyonlar Liginde şimdiden 40 milyon euroyu cebine koydu.

Tarih : 27 Eylül 2017, 10:30
Puan Ver : Beşiktaş, Şampiyonlar Liginde 40 Milyon Euroluk Gelire Yaklaştı(9/10)5

Beşiktaş, Porto'nun ardından Leipzig'i de yıktı ve 1.5 milyon euro daha galibiyet primi kazandı. Toplamda 3 milyon euro yani 12.5 milyon TL'nin sahibi olan Kartal, bu rakamı katlayabilir.

Şampiyonlar Liginde grup aşamasına kalan takımlar 12 milyon euro ayak bastı parası alırken, Beşiktaş bu alanda ülkemizdeki tek temsilci olduğu için 22 milyon euroluk yayın gelirinin de sahibi. Kartal maç kazandıkça bu müthiş geliri daha da artırıyor. Porto galibiyetinin ardından 1.5 milyon euroluk primin sahibi olan Siyah-Beyazlılar, dün yine 1.5 milyon euro kazandı.

GRUPTAN ÇIKARSA 5.5 MİLYON EURO DAHA CEPTE

Sadece maç kazanarak 12.5 milyon TL'lik gelir elde eden Kara Kartal, puan topladıkça bu rakamı katlayabilir. Öte yandan gruptan çıkması halinde de UEFA, Şampiyonlar Liginde takımlar 5.5 milyon euro veriyor.

GEÇEN SENEYİ GEÇTİ

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Liginden 34 milyon euroluk geliri kasasına koyan Beşiktaş, bu sezon şimdiden 40 milyon euro barajına yaklaştı. Bundaki en büyük etken, naklen yayın havuzundan gelen rakamın önceki yıllara göre artış göstermesi.

Kaynak: Fanatik

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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