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Beşiktaş Stadındaki Gürültüye Dayanamayan Futbolcu: Hala İyi Değilim

BEŞİKTAŞ STADINDAKİ GÜRÜLTÜYE DAYANAMAYAN FUTBOLCU: HALA İYİ DEĞİLİM

Vodafone Park'taki gürültü nedeniyle oyuna devam edemeyen Timo Werner, Alman basınına konuştu: Hayatımda daha önce böyle bir atmosfer görmedim. Kendimi hala iyi hissetmiyorum.

Tarih : 28 Eylül 2017, 09:30
Puan Ver : Beşiktaş Stadındaki Gürültüye Dayanamayan Futbolcu: Hala İyi Değilim(10/10)6

Beşiktaş-RB Leipzig maçına damga vuran en önemli olaylardan biri de Timo Werner'in inanılmaz tezahürat nedeniyle oyuna devam edememesi oldu. Maçın ilk dakikalarında takım doktorundan aldığı kulak tıkacını deneyen ancak gürültünün etkisinden kurtulamayan 21 yaşındaki Alman golcü 32. dakikada sahayı terk etmek zorunda kalmıştı. Vodafone Park'ta yaşananlar tüm Avrupa'da haber olurken olayın kahramanı Timo Werner yaşadıklarını Alman basınına anlattı.

"HALA KENDİMİ İYİ HİSSETMİYORUM"

RB Leipzig'in genç golcüsü, "Hayatımda daha önce böyle bir atmosfer görmedim. Maça odaklanmayı bir türlü başaramadım. Bir kulak tıkacı istedim ama bu da işe yaramadı. Hâlâ da kendimi iyi hissetmiyorum" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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