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BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇINI FIRAT AYDINUS YÖNETECEK


Beşiktaş - Trabzonspor Maçını Fırat Aydınus Yönetecek
Tarih : 28 Eylül 2017, 14:00
Puan Ver : Beşiktaş - Trabzonspor Maçını Fırat Aydınus Yönetecek(5/10)1

Süper Ligde haftanın hakemleri açıklandı.

Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesinde geçtiğimiz hafta Bursaspor - Galatasaray maçını yöneten Fırat Aydınus düdük çalacak.

ALİ PALABIYIK'A MAÇ VERİLMEDİ

Öte yandan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde verdiği kararlarla tepki toplayan Ali Palabıyık'a bu hafta görev verilmedi.

Haftanın hakemleri şu şekilde:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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