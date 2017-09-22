Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın önceki gün yaptığı, "Talisca'nın bonservisini almak istiyoruz" şeklindeki açıklamalar camianın heyecanını artırdı.

GELECEĞE YÖNELİK BİR YATIRIM

2 senedir Brezilyalı yıldızı kiralık oynatan ve Benfica'ya toplamda 5 milyon Euro'luk bir bedel ödeyen Siyah- Beyazlı yönetim, sözleşmede yazdığı gibi 20 milyon Euro'luk bir bedel daha ödeyerek, Talisca'nın tapusunu almak istiyor. Başkan Fikret Orman ve kurmayları, Talisca'nın takıma sağladığı müthiş katkının yanı sıra geleceğe yönelik doğru bir yatırım olacağını düşünüyor.

TÜRK KULÜPLERİNİN ÖDEDİĞİ EN YÜKSEK BONSERVİS BEDELİ 17 MİLYON EURO'YDU

Bu transfer gerçekleşirse Türk transfer tarihinin en pahalı transferi olacak. Daha önce bir Türk takımın ödediği en yüksek bonservis bedeli, Galatasaray'ın Mario Jardel için Porto'ya ödediği 17 milyon Euro'ydu.

Beşiktaş'ın Talisca transferi için Oğuzhan, Cenk veya Tolgay'dan birini satıp kaynak oluşturması bekleniyor.

Kaynak: haberinburada