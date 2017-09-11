BEŞİKTAŞ UEFA'DA UMDUĞUNU BULAMADI
UEFA Temyiz Kurulu, Beşiktaş'a verilen 2 yıl ertelemeli 1 yıllık Avrupa'dan men cezasını onadı.
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Lyon ile deplasmanda oynanan maçın ardından verilen 2 yıl ertelemeli 1 yıl Avrupa'dan men cezasının UEFA Disiplin Komitesi tarafından onandığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "13.04.2017 Tarihinde oynanan Olympique Lyonnais - Beşiktaş UEFA Avrupa ligi maçına ilişkin olarak UEFA Disiplin Komitesi kısa kararı gereği kulübümüze 100.000 EURO para cezası ve aynı eylemlerin tekrarlanması halinde 2 yıl ertelemeli olarak UEFA kupalarından 1 yıl men cezası verilmiştir.
"BAŞVURUMUZ REDDEDİLDİ"
Kulübümüz tarafından karara karşı UEFA Temyiz Kurulu nezdinde başvuru 14.06.2017 tarihinde yapılmış olup Kulübümüzün sözlü savunmaları, UEFA'nın Nyon'da bulunan merkezinde 13.07.2017 tarihinde yapılan duruşmada dinlenmiştir. UEFA Temyiz Kurulu tarafından 17.07.2017 tarihinde gönderilen kısa kararda, Kulübümüzüz temyiz başvurusunun reddedildiği ve UEFA Disiplin Komitesinin kararının onandığı bildirilmiş olup UEFA nezdinde karar kesinleşmiştir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: haberinburada
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