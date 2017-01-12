BEŞİKTAŞ VE MEHMET EKİCİ'DE İKİ İHTİMAL...
Beşiktaş'ta Olcay Şahan'ın Trabzonspor'a transfer olmasının ardından gözler Mehmet Ekici'ye çevrildi.
Trabzonsporlu Mehmet ekici ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazı yönetim, yıldız futbolcuya imza attırmak istiyor, ancak transferde çoklu ihtimal var.
Birinci ihtimal: Mehmet Ekici, Beşiktaş'a imza atacak ve sonrasında bu sezon sonuna kadar Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyecek.
İkinci ihtimal: Beşiktaş, Mehmet Ekici'yi kadrosuna katacak ve önümüzdeki günlerden itibaren Ekici, Beşiktaş'taki yerini alacak
En düşük ihtimal ise Mehmet'in bu sezonu Trabzonspor'da geçirip şu anda Beşiktaş'a imza atmaması ve sene sonunda siyah beyaz formayı giymesi.
Mehmet'in Beşiktaş'a gelmesi durumunda orta saha rotasyonunda oyuncu sayısı bir hayli artacak, bu durumda teknik direktör Şenol Güneş birkaç ismin takımdan ayrılmasına izin verebilecek. Önümüzdeki günlerde bu transfer sonuçlandığında takımdan ayrılacak isimler de belli olacak.
kaynak:sabah
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