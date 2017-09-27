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BEŞİKTAŞ, VİDA'DAN SONRA İKİNCİ TRANSFERİ DE BİTİRDİ


Beşiktaş, Vida'dan sonra ikinci transferi de bitirdi
Tarih : 27 Eylül 2017, 15:10
Puan Ver : Beşiktaş, Vida'dan Sonra İkinci Transferi De Bitirdi(10/10)6

Transferde gelecek vadeden isimlerin de peşine düşen siyah-beyazlılar, bu doğrultuda takımın Kanadalı ön liberosu Atiba Hutchinson'ın önerisi sonrasında Cyle Larin'i hedefleri arasına almıştı. ABD Major Lig ekiplerinden Orlando City'nin 22 yaşındaki Kanadalı forvetiyle ilk teması kuran siyah-beyazlılar, genç yıldız adayıyla da el sıkıştı.

SÖZLEŞMESİ OCAK AYINDA BİTECEK

Yönetimin, Domagoj Vida'nın ardından 1,88'lik futbolcuyu da Ocak ayında renklerine bağlaması bekleniyor. Kulübü Orlando City'le sözleşmesi Ocak ayında sona erecek olan Larin, transfer gerçekleşirse Kara Kartal'a bedelsiz olarak katılacak.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON TL

Bu sezon ABD Major Lig'de Orlando City formasıyla 26 karşılaşmaya çıkan Cyle Larin, rakip fileleri 12 kez havalandırıp 2 de asist yapmıştı. Özellikle bitirci vuruşlarıyla dikkat çeken Larin, hava toplarında da etkin görüntüsüyle tanınıyor. Kanada Futbolu'nun son dönemde en çok gelecek vadeden isimleri arasında yer alan Larin'in, piyasa değeri 5 milyon Euro (20 milyon TL) civarında bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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