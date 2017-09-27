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BEŞİKTAŞ'IN GRUPTAN ÇIKMA İHTİMALİ BELLİ OLDU


Beşiktaş'ın gruptan çıkma ihtimali belli oldu
Tarih : 27 Eylül 2017, 10:50
Puan Ver : Beşiktaş'ın Gruptan Çıkma İhtimali Belli Oldu(5/10)1

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki ikinci maçında RB Leipzig'i 2-0'lık skorla deviren Beşiktaş, ikide iki yaparak gruptan çıkma yolunda önemli bir adım attı.

Siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi tarihinde grup aşamalarındaki ilk iki maçını da kazanan ilk Türk takımı oldu.

TAKIMLARIN YÜZDE 92'Sİ ÜST TURA ÇIKTI

Opta verilerine göre Şampiyonlar Liginde bugüne dek grup aşamalarındaki ilk iki maçını da kazanan 122 takımın 112'si, yani %92'lik bir kısmı gruplarını ilk iki sırada kalarak bir üst tura yükseldi.

SADECE SHAKHTAR DONETSK SON SIRADA BİTİRDİ

İlk iki maçını kazanıp UEFA Avrupa Ligi turuna bir başka deyişle 3.sırayı dahi alamayan tek takım 2007-08 sezonunda Shakhtar Donetsk oldu. Ukrayna ekibi ilk iki maçını kazandıktan sonra son dört maçını da kaybedip elenmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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