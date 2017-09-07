İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek
Benzine 8 Kuruş Zam Geldi
Bitcoin'de Sert Dalga! 24 Saatte Yüzde 5,33 Eridi
Futbolcuya Tekme Atan Hakeme Ağır Ceza!
Trabzonspor, Arjantinli Yıldız Sosa'nın Bonservisini Aldı
Fenerbahçe'nin Golcüsüne Sürpriz Talip
Moussa Sow Resmen Bursaspor'da!
Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu
Göksel Gümüşdağ'dan Olay Açıklama: Arda'nın Bonservisine Ortak Olduk
Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı
Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu
Bayern Münih'in Yıldızı Arjen Robben: Beşiktaş Tehlikeli Bir Takım
Kanal İstanbul Piyangosu! 3 İlçede Konut Fiyatları Şimdiden Uçtu
Fenerbahçe'de Sol Bek İçin Yeni Aday Brezilyalı Dodo Oldu
Aykut Kocaman'dan Eljif'e Uyarı: Aman Ozan Gibi Olma
Trabzonspor'un Yıldızına İspanyol Devinden Çılgın Teklif
Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi
Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu

BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ YILDIZ OYUNCU MALATYASPOR'A GİTTİ


Beşiktaş'ın istediği yıldız oyuncu Malatyaspor'a gitti
Tarih : 07 Eylül 2017, 21:10
Puan Ver : Beşiktaş'ın İstediği Yıldız Oyuncu Malatyaspor'a Gitti(7/10)3

Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ın da istediği golcü oyuncu Adem Büyük ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Güneşli'deki Wyndham Grand İstanbul Europe Otel'de düzenlenen imza törenine, sarı-siyahlı kulübün başkanı Adil Gevrek de katıldı.

"BİZE KATKI SAĞLAYACAK"

Adem Büyük'ün kendileri için önemli bir transfer olduğunu belirten Gevrek, şöyle konuştu:"Hem Malatyaspor'a hem kendisine hayırlı olsun. Malatyaspor'a katkı sağlayacağına inandığımız bir oyuncu. Adem, kendini kanıtlamış bir futbolcu kardeşimiz. Hocamızın da çok istediği bir oyuncuydu. Adem'e, Malatya'yı tercih ettiği için çok teşekkür ediyorum. Kasımpaşa Kulüp Başkanı Turgay Ciner'e ve transferde büyük katkısı olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'ye de teşekkür ediyorum."

Adil Gevrek, Evkur Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa kulüpleri arasındaki anlaşma nedeniyle Adem Büyük'ün, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile 11 Eylül Pazartesi günü oynayacakları maçta forma giymeyeceğini dile getirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  In  İstediği  Yıldız  Oyuncu  Malatyaspor  A  Gitti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER