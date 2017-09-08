BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ YUSUF, RAKİBE TRANSFER OLDU
Transferde bombaları patlatmak için son güne kadar bekleyen Bursaspor, kadrosuna katacağı isimlerle ligde emin adımlarla yoluna devam etmenin planları içerisinde.
Trabzonspor'la, ayrılması sık sık gündeme gelen Yusuf Erdoğan için önceki gün masaya oturan Yeşil-Beyazlı ekibin yöneticileri, bordo-mavililerle el sıkıştı.
İMZA TÖRENİNDE RESMİ SÖZLEŞMEYİ İMZALAYACAK
Yusuf Erdoğan yarın saat 14.00'de düzenlenecek törenle, kendisini 2 yıllığına yeşil beyazlı yapan sözleşmeye imza atacak.Yusuf Erdoğan için açıklama" src="http://mdcdn.sporx.com/img/59/2017/djnpkukxoaawqfc.jpg" />
Sabah saatlerinde Trabzon'dan uçakla gelen Yusuf Erdoğan, sağlık kontrolünden önce, ilk iş olarak yeşil beyazlı yöneticiler ve menajeri Erdinç Şehit ile birlikte İskender kebabı yedi.
Ardından, lisans çıkabilmesi için işlemleri tamamlanan Yusuf Erdoğan'ın lisansı alınırken. İmza töreni ise yarına [9 Eylül] ertelendi. Kulüpten yapılan açıkalmaya göre, Yusuf Erdoğan, Özlüce Tesislerin'de saat 14.00'de yapılacak törenle sözleşmeye imza atacak.
Bursaspor Kulübü bu arada, Yusuf Erdoğan'ın Özlüce Tesisleri'nde çekilen formalı resimlerini de internet sitesinde yayınladı.
YILLIK 500 BİN EURO ALACAK
Yusuf Erdoğan'la Bursaspor ile yıllık 500 bin Euro karşılığında 2 yıllık anlaştığı bildirildi.
BEŞİKTAŞ İSTİYORDU
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor'dan eski öğrencisi olan Yusuf Erdoğan'ı takımda görmek isterken, görüşmeler sonucu karar olumsuz olmuştu.
Kaynak: haberinburada
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