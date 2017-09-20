Bundesliga'nın 5. hafta maçında Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden RB Leipzig, deplasmanda Augsburg'a 1-0 mağlup oldu.

WWK Arena'da oynanan maçta ev sahibi Augsburg, 4. dakikada Michael Gregoritsch'in attığı golle 1-0 öne geçti ve müsabaka sonuna kadar bu skoru koruyarak sahadan 1-0 galip ayrıldı.

LEIPZIG 7 PUANDA KALDI

Bu sonucun ardından RB Leipzig 7 puanda kalırken, Augsburg puanını 10'a çıkardı.

RB Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci hafta maçında 26 Eylül'de deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Kaynak: haberinburada