Bundesliga'da 3. haftada Hamburg ile Leipzig karşı karşıya geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile aynı grupta yer alan Leipzig, ilk yarıda gol bulamadı ve devreye 0-0'lık sonuçla girildi.

WERNER PERDEYİ KAPATTI

Mücadelenin 67. dakikada Naby Keita ile öne geçen Leipzig, 75. dakikada Timo Werner ile bir gol daha buldu. Kalan dakikalardan başka gol sesi çıkmadı ve Leipzig deplasmanda Hamburg'u 2-0 mağlup etti.

Leipzig'de Bruma, 69. dakikada yerini Kevin Kampl'e bıraktı. Kevin Kampl, takımının 2. golünde asistini yapan isim oldu.

Bu sonuçla birlikte Leipzig puanını 6'ya çıkardı. Hamburg ise ilk puan kaybını yaşadı ve 6 puanda kaldı.

Kaynak: haberinburada