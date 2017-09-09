Trabzonspor, Arjantinli Yıldız Sosa'nın Bonservisini Aldı
Fenerbahçe'nin Golcüsüne Sürpriz Talip
Moussa Sow Resmen Bursaspor'da!
Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu
Göksel Gümüşdağ'dan Olay Açıklama: Arda'nın Bonservisine Ortak Olduk
Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı
Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu
Bayern Münih'in Yıldızı Arjen Robben: Beşiktaş Tehlikeli Bir Takım
Kanal İstanbul Piyangosu! 3 İlçede Konut Fiyatları Şimdiden Uçtu
Fenerbahçe'de Sol Bek İçin Yeni Aday Brezilyalı Dodo Oldu
Aykut Kocaman'dan Eljif'e Uyarı: Aman Ozan Gibi Olma
Trabzonspor'un Yıldızına İspanyol Devinden Çılgın Teklif
Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi
Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!
Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm

BEŞİKTAŞ'IN Ş. LİGİ'NDEKİ RAKİBİ LEİPZİG, HAMBURG'U 2-0 YENDİ


Beşiktaş'ın Ş. Ligi'ndeki Rakibi Leipzig, Hamburg'u 2-0 Yendi
Tarih : 09 Eylül 2017, 00:50
Puan Ver : Beşiktaş'ın Ş. Ligi'ndeki Rakibi Leipzig, Hamburg'u 2-0 Yendi(6/10)2

Bundesliga'da 3. haftada Hamburg ile Leipzig karşı karşıya geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile aynı grupta yer alan Leipzig, ilk yarıda gol bulamadı ve devreye 0-0'lık sonuçla girildi.

WERNER PERDEYİ KAPATTI

Mücadelenin 67. dakikada Naby Keita ile öne geçen Leipzig, 75. dakikada Timo Werner ile bir gol daha buldu. Kalan dakikalardan başka gol sesi çıkmadı ve Leipzig deplasmanda Hamburg'u 2-0 mağlup etti.

Leipzig'de Bruma, 69. dakikada yerini Kevin Kampl'e bıraktı. Kevin Kampl, takımının 2. golünde asistini yapan isim oldu.

Bu sonuçla birlikte Leipzig puanını 6'ya çıkardı. Hamburg ise ilk puan kaybını yaşadı ve 6 puanda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  In  Ş  Ligi  Ndeki  Rakibi  Leipzig  Hamburg  U  2-0  Yendi  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER