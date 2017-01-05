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beşiktaş'ın yeni transferi matej mitrovic'in maliyeti!

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ MATEJ MİTROVİC'İN MALİYETİ!

Beşiktaş defansa; Hırvat ekibi Rijeka'da forma giyen 23 yaşındaki stoper Matej Mitrovic'i kadrosuna dahil ederek takviye yaptı

Tarih : 05 Ocak 2017, 08:59
Puan Ver : Beşiktaş'ın Yeni Transferi Matej Mitrovic'in Maliyeti!(9/10)8


Sezon başından beri stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir transfere imza attı ve Hırvat ekibi Rijeka'da forma giyen 23 yaşındaki stoper Matej Mitrovic ile 3 yıllık anlaşma sağladı.



Hırvat futbolcunun en geç iki gün içerisinde Antalya'ya gelerek Siyah-Beyazlı takımın Antalya'daki kamp çalışmalarına katılacağı kaydedildi.



Siyah-Beyazlılar'ın Mitrovic'in transferi için Rijeka'ya 3 milyon Euro bonservis bedeli; Hırvat stopere ise yıllık 1.3 milyon Euro maaş ödeyeceği iddia edildi. Beşiktaş kulübünden KAP'a oyuncu ile görüşmelere başlandığı yönünde açıklama da yapıldı.



TÜM MAÇLARDA OYNADI

HNK Riejeka'da forma giyen 23 yaşındaki Matej Mitrovic, stoper mevkiinin yanı sıra, sağ bek ve defansif orta saha olarak da görev yapıyor. 1.87 metre boyundaki Mitrovic, bu sezon HNK Rijeka'nın oynadığı 20 lig maçının tamamında 90'ar dakika forma giydi ve 1 gol attı. Avrupa Ligi'nde 2 maç oynayan Mitrovic, Hırvatistan Kupası'nda da 3 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol kaydetti.



BILIC DE İSTEMİŞTİ

Hırvatisyan Milli Takımı'nda da forma giyen Rijeka'ya 2013 yılında 130 bin Euro'ya transfer oldu. Mitrovic, Slaven Bilic döneminde de Beşiktaş'ın transfer gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. 2015 yılında Hırvatistan Ligi'nde yılın takımında da yer alan Mitrovic, Kramaric'ten sonra Rijeka'nın en pahalı ikinci transferi oldu.



Öte yanan Mitrovic, Hırvatistan'ın Çin Kupası'nda 7 ve 11 Ocak'ta oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldı.



MITROVIC KİMDİR?

Futbola Cibalia'da başlayan 10 Kasım 1993 doğumlu Matej Mitrovic, 2013 yılında HNK Rijeka takımına transfer oldu. Stoper bölgesinde oynayan Mitrovic, Hırvatistan Milli Takım'ının bütün alt yaş kategorilerinde forma giydi. Mitrovic, 1 kez de Hırvatistan A takımı formasını giydi.



Bu sezon 25 maçta forma giyen Matej Mitrovic 2 de gol attı. Hırvatistan Milli Takımı'nın tüm yaş kategorilerinde forma giyen Beşiktaş'ın yeni transferi Mitrovic, Hırvatistan Milli Takımı'nın EURO2016 kadrosunda da (geniş kadroda vardı) yer almadı.



 



kaynak:habertürk








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