Spor Toto Süper Lig'de sezona kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev derbi öncesinde Beşiktaş'ta Adriano'nun sakatlığı sebebiyle sahadaki yerini alamayacağı öğrenildi.

ATİKER KONYASPOR MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Atiker Konyaspor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Adriano'nun sol baldır adale zarında mikro yırtık tespit edildiği, oyuncunun tedavisine başlandığı ifade edilmişti.

Kaynak: haberinburada