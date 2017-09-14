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Beşiktaşlı Cenk Tosun, Porto Kalesine 32 Metreden Füze Yolladı

BEŞİKTAŞLI CENK TOSUN, PORTO KALESİNE 32 METREDEN FÜZE YOLLADI

Beşiktaş'ta forma giyen Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Porto maçında uzaktan attığı golle adeta değerini katladı.

Tarih : 14 Eylül 2017, 10:20
Puan Ver : Beşiktaşlı Cenk Tosun, Porto Kalesine 32 Metreden Füze Yolladı(6/10)2

Beşiktaş'ın Porto'yu 3-1 yendiği maçta Cenk Tosun, rakip kaleye adeta füze göndererek muhtemel bir gole imza attı.

Opta'nın verilerine göre Cenk Tosun'un Porto'ya attığı gol 32 metreyle, Beşiktaş'ın 2007/08'den itibaren Şampiyonlar Ligi'nde en uzaktan attığı gol oldu.

HERKES ONU KONUŞTU

Cenk Tosun, attığı gol sonrasında kısa sürede Twitter'da en çok konuşulan oyunculardan biri haline geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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