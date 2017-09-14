BEŞİKTAŞLI CENK TOSUN, PORTO KALESİNE 32 METREDEN FÜZE YOLLADI
Beşiktaş'ta forma giyen Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Porto maçında uzaktan attığı golle adeta değerini katladı.
Beşiktaş'ın Porto'yu 3-1 yendiği maçta Cenk Tosun, rakip kaleye adeta füze göndererek muhtemel bir gole imza attı.
Opta'nın verilerine göre Cenk Tosun'un Porto'ya attığı gol 32 metreyle, Beşiktaş'ın 2007/08'den itibaren Şampiyonlar Ligi'nde en uzaktan attığı gol oldu.
HERKES ONU KONUŞTU
Cenk Tosun, attığı gol sonrasında kısa sürede Twitter'da en çok konuşulan oyunculardan biri haline geldi.
Kaynak: haberinburada
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