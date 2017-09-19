BEŞİKTAŞLI JEREMAİN LENS, GÖBEK YAPTI
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in henüz pek şans vermediği Jeremain Lens'in antrenmandaki "göbekli" görüntüsü dikkat çekti.
Beşiktaş'ın Sunderland'den renklerine bağladığı Jeremain Lens'in, Spor Toto Süper Lig'de 5 hafta geçmesine karşın henüz fiziki anlamda fit olmadığı gözlemleniyor.
Teknik direktör Şenol Güneş'in sadece Kardemir Karabükspor maçında ilk 11'de başlattığı Hollandalı yıldız dün akşam ise 81. dakikada oyuna girebildi.
GÖBEK YAPTI
Lens'in antrenmanda çekilen "göbekli" görüntüsü de şu ana kadar neden yedek kulübesinde olduğunun bir göstergesi.
F.BAHÇE'NİN EN İYİSİYDİ
Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'de geçen sezon 5 gol, 17 asistlik müthiş performansla 22 gole katkıda bulunmuştu.
Kaynak: haberinburada
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