BEŞİKTAŞLI NEGREDO: FENERBAHÇE MAÇA DEĞİL KAVGAYA GELMİŞ
Beşiktaş'ın İspanyol yıldızı Alvaro Negredo, Fenerbahçe derbisinin ardından gazetecilerle sohbet etti. Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Alvaro Negredo, derbide hakem kararlarının Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırdığını söyledi.
"SAKİNLİĞİMİZİ KORUYAMADIK"
İspanyol golcü, attığı golün ofsayt olmadığını dile getirdi. Negredo, sarı-lacivertli takımın sahaya futbol oynamak için çıkmadığını vurgularken, "Sakin olmamız ve oyunumuzu oynamamız gerekiyordu. Çünkü rakip futbol oynamaya değil, kavga etmeye çıkmıştı. Ancak maçın genelinde sakinliğimizi koruyamadık. Hakem de işlerini kolarlaştıdı. Kırmızı kartlarını çok rahat çıkardı." şeklinde konuştu.
"ATTIĞIM GOL OFSAYT DEĞİLDİ"
Ofsayt nedeniyle geçersiz sayılan golünde hatalı karar verildiğini savunan İspanyol golcü, "Pozisyonum kesinlikle ofsayt değildi. Eğer attığım gol geçerli sayılsaydı maç çok farklı sonuçlanırdı." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
- Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar