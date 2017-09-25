Beşiktaş'ın İspanyol yıldızı Alvaro Negredo, Fenerbahçe derbisinin ardından gazetecilerle sohbet etti. Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Alvaro Negredo, derbide hakem kararlarının Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırdığını söyledi.

"SAKİNLİĞİMİZİ KORUYAMADIK"

İspanyol golcü, attığı golün ofsayt olmadığını dile getirdi. Negredo, sarı-lacivertli takımın sahaya futbol oynamak için çıkmadığını vurgularken, "Sakin olmamız ve oyunumuzu oynamamız gerekiyordu. Çünkü rakip futbol oynamaya değil, kavga etmeye çıkmıştı. Ancak maçın genelinde sakinliğimizi koruyamadık. Hakem de işlerini kolarlaştıdı. Kırmızı kartlarını çok rahat çıkardı." şeklinde konuştu.

"ATTIĞIM GOL OFSAYT DEĞİLDİ"

Ofsayt nedeniyle geçersiz sayılan golünde hatalı karar verildiğini savunan İspanyol golcü, "Pozisyonum kesinlikle ofsayt değildi. Eğer attığım gol geçerli sayılsaydı maç çok farklı sonuçlanırdı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada