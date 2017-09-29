BEŞİKTAŞLI TALİSCA, ŞAMPİYONLAR LİGİNDE HAFTANIN 11'İNE GİRDİ
UEFA, Şampiyonlar Liginde haftanın 11'inde Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Talisca'ya da yer verdi.
UEFA Şampiyonlar Liginde 2. haftanın geride kalmasının ardından haftanın 11'i şekillendi. Beşiktaş'ın C Grubu'nda Leipzig'i 2-0 yendiği maçta 1 gol atan başarılı orta saha Talisca haftanın kadrosuna seçildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftanın 11'i şöyle:
"Areloa (PSG), Dani Alves (PSG), Lang (Basel), Alderweireld (Tottenham), Trippier (Tottenham), Tierney (Celtic), Mkhitaryan ( Manchester United), Talisca (Beşiktaş), Ben Yedder (Sevilla), Harry Kane (Tottenham), Martial (Manchester United)
Kaynak: haberinburada
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