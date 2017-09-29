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Beşiktaşlı Talisca, Şampiyonlar Liginde Haftanın 11'ine Girdi

BEŞİKTAŞLI TALİSCA, ŞAMPİYONLAR LİGİNDE HAFTANIN 11'İNE GİRDİ

UEFA, Şampiyonlar Liginde haftanın 11'inde Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Talisca'ya da yer verdi.

Tarih : 29 Eylül 2017, 18:40
Puan Ver : Beşiktaşlı Talisca, Şampiyonlar Liginde Haftanın 11'ine Girdi(5/10)1

UEFA Şampiyonlar Liginde 2. haftanın geride kalmasının ardından haftanın 11'i şekillendi. Beşiktaş'ın C Grubu'nda Leipzig'i 2-0 yendiği maçta 1 gol atan başarılı orta saha Talisca haftanın kadrosuna seçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftanın 11'i şöyle:

"Areloa (PSG), Dani Alves (PSG), Lang (Basel), Alderweireld (Tottenham), Trippier (Tottenham), Tierney (Celtic), Mkhitaryan ( Manchester United), Talisca (Beşiktaş), Ben Yedder (Sevilla), Harry Kane (Tottenham), Martial (Manchester United)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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