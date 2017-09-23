Beşiktaş taraftarları, Vodafone Park'ta toplanarak Fenerbahçe derbisi için 30 otobüsle Ülker Stadyumu'na doğru hareket etti.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Deplasmanda takımını yalnız bırakmayacak olan siyah-beyazlı taraftarlar, derbi havasına erken girdi. Stat çevresinde saatler öncesinde buluşan taraftarlar, marşlar söyleyerek maçı beklemeye başladı.

2 BİN BEŞİKTAŞLI KADIKÖY'E GİDECEK

Ülker Stadyumu'nda takımını desteklemek isteyen siyah-beyazlı taraftarlar, Vodafone Park'ta toplandı. Yoğun güvenlik altında kimlik ve üst araması yapılan taraftarlar, otobüslere bindirildi. Daha sonra 30 otobüste yaklaşık 2 bin Beşiktaşlı taraftarlar, Kadıköy'e hareket etti.

Kaynak: haberinburada