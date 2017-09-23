Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!

Beşiktaşlı Taraftarlar, Fenerbahçe Derbisi İçin Kadıköy'e Hareket Etti

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR, FENERBAHÇE DERBİSİ İÇİN KADIKÖY'E HAREKET ETTİ

Beşiktaş taraftarları, Vodafone Park'ta toplanarak Fenerbahçe derbisi için 30 otobüsle Ülker Stadyumu'na doğru hareket etti.

Tarih : 23 Eylül 2017, 17:40
Puan Ver : Beşiktaşlı Taraftarlar, Fenerbahçe Derbisi İçin Kadıköy'e Hareket Etti(9/10)5

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Deplasmanda takımını yalnız bırakmayacak olan siyah-beyazlı taraftarlar, derbi havasına erken girdi. Stat çevresinde saatler öncesinde buluşan taraftarlar, marşlar söyleyerek maçı beklemeye başladı.

2 BİN BEŞİKTAŞLI KADIKÖY'E GİDECEK

Ülker Stadyumu'nda takımını desteklemek isteyen siyah-beyazlı taraftarlar, Vodafone Park'ta toplandı. Yoğun güvenlik altında kimlik ve üst araması yapılan taraftarlar, otobüslere bindirildi. Daha sonra 30 otobüste yaklaşık 2 bin Beşiktaşlı taraftarlar, Kadıköy'e hareket etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaşlı  Taraftarlar  Fenerbahçe  Derbisi  İçin  Kadıköy  E  Hareket  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER