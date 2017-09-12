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Beşiktaşlı Taraftarlar, Fikret Orman'ın Çağrısına Uymadı, Porto Maçına Gidiyor

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR, FİKRET ORMAN'IN ÇAĞRISINA UYMADI, PORTO MAÇINA GİDİYOR

Beşiktaşlı taraftarlar, Fikret Orman'ın "Porto maçına gitmeyin, ceza alma ihtimalimiz var." sözlerine karşın Portekiz'e akın etti. Maçta 2 bin Türk olacak.

Tarih : 12 Eylül 2017, 11:50
Puan Ver : Beşiktaşlı Taraftarlar, Fikret Orman'ın Çağrısına Uymadı, Porto Maçına Gidiyor(6/10)2

Siyah-Beyazlılar'ın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon deplasmanında oynadığı karşılaşmada taraftar olayları yaşanmıştı. UEFA, bu durumdan dolayı iki kulübe de 2 yıl ertelemeli olarak 1 sene Avrupa Kupaları'ndan men cezası vermişti.

Bu gelişme sonrasında cezanın aktif olmaması için çalışma başlatan Beşiktaş Yönetimi, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda oynanacak deplasman maçlarına taraftar götürmeme kararı almıştı. Bu kararını resmi internet sitesinden duyuran ve Siyah-Beyazlılar'a, "Deplasmana gelmeyin" çağrısı yapan yönetimin bu isteği tam karşılık bulmadı.

TÜRKİYE'DEN DE GİDİYORLAR

Birçok Beşiktaşlı futbolsever, bu çağrıya olumlu yanıt vermesine rağmen Avrupa'da yaşayan birçok gurbetçi ile Türkiye'den yüzlerce taraftarın, yarınki maç öncesinde Porto'ya akın ettiği bildirildi.

Dragao Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak mücadele sırasında 51 bin kişilik statta yaklaşık 2 bin Beşiktaşlı taraftarın olması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar'ın, deplasman tribünü için satış yapılmaması sebebiyle dev mücadelenin biletlere hücum ettiği ve karşılaşmayı Portekizli taraftarlarla birlikte izleyeceği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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