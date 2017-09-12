BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR, FİKRET ORMAN'IN ÇAĞRISINA UYMADI, PORTO MAÇINA GİDİYOR
Beşiktaşlı taraftarlar, Fikret Orman'ın "Porto maçına gitmeyin, ceza alma ihtimalimiz var." sözlerine karşın Portekiz'e akın etti. Maçta 2 bin Türk olacak.
Siyah-Beyazlılar'ın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon deplasmanında oynadığı karşılaşmada taraftar olayları yaşanmıştı. UEFA, bu durumdan dolayı iki kulübe de 2 yıl ertelemeli olarak 1 sene Avrupa Kupaları'ndan men cezası vermişti.
Bu gelişme sonrasında cezanın aktif olmaması için çalışma başlatan Beşiktaş Yönetimi, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda oynanacak deplasman maçlarına taraftar götürmeme kararı almıştı. Bu kararını resmi internet sitesinden duyuran ve Siyah-Beyazlılar'a, "Deplasmana gelmeyin" çağrısı yapan yönetimin bu isteği tam karşılık bulmadı.
TÜRKİYE'DEN DE GİDİYORLAR
Birçok Beşiktaşlı futbolsever, bu çağrıya olumlu yanıt vermesine rağmen Avrupa'da yaşayan birçok gurbetçi ile Türkiye'den yüzlerce taraftarın, yarınki maç öncesinde Porto'ya akın ettiği bildirildi.
Dragao Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak mücadele sırasında 51 bin kişilik statta yaklaşık 2 bin Beşiktaşlı taraftarın olması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar'ın, deplasman tribünü için satış yapılmaması sebebiyle dev mücadelenin biletlere hücum ettiği ve karşılaşmayı Portekizli taraftarlarla birlikte izleyeceği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar