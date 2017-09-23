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Beşiktaşlı Taraftarlar, Hello Kitty Balonlarıyla Fenerbahçe'ye Gönderme Yaptı

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR, HELLO KİTTY BALONLARIYLA FENERBAHÇE'YE GÖNDERME YAPTI

Kadıköy deplasmanına giden Beşiktaşlı taraftarlar, Fenerbahçe maçı öncesinde üzerinde Hello Kitty resmi bulunan balonları havaya bırakarak gönderme yaptı.

Tarih : 23 Eylül 2017, 19:40
Puan Ver : Beşiktaşlı Taraftarlar, Hello Kitty Balonlarıyla Fenerbahçe'ye Gönderme Yaptı(8/10)4

Beşiktaşlı taraftarlar, Fenerbahçe derbisi öncesi kendilerine ayrılan tribünden balon uçurdu. Ülker Stadyumu'nda saat 19.30'da başlayacak maç öncesi taraftarlar, Hello Kitty balonlarıyla sarı-lacivertlilere gönderme yaptı.

FENERBAHÇE HELLO KITTY'LE ANLAŞMIŞTI

Fenerbahçe, daha önce Hello Kitty firmasıyla anlaşmış ve taraftarlarına lisanslı ürünler çıkarmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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