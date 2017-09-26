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BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARIN TEZAHÜRATLARI, LEİPZİG'İ PERİŞAN ETTİ


Beşiktaşlı Taraftarların Tezahüratları, Leipzig'i Perişan Etti
Tarih : 26 Eylül 2017, 23:50
Puan Ver : Beşiktaşlı Taraftarların Tezahüratları, Leipzig'i Perişan Etti(7/10)3

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Leipzig, Babel'in attığı golden sonra dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"KULAĞIMIZ ÇINLIYOR"

Leipzig'in İngilizce Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sadece geride değiliz, aynı zamanda kulaklarımızın çınladığından da oldukça eminiz" denildi.

Bu arada Beşiktaş taraftarı, top rakibe geçtiği anda bir saniye bile susmadan ıslıklayarak oyuna resmen yön verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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