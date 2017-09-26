Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Leipzig, Babel'in attığı golden sonra dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"KULAĞIMIZ ÇINLIYOR"

Leipzig'in İngilizce Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sadece geride değiliz, aynı zamanda kulaklarımızın çınladığından da oldukça eminiz" denildi.

Bu arada Beşiktaş taraftarı, top rakibe geçtiği anda bir saniye bile susmadan ıslıklayarak oyuna resmen yön verdi.

Kaynak: haberinburada