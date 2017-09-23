BEŞİKTAŞLILAR, 95 AYLIK İŞÇİ MAAŞINI TEK GECEDE CEBE ATACAK
Beşiktaşlı futbolcular, Fenerbahçe'yle oynanacak maçı kazanırlarsa kişi başı 133 bin TL prim alacak. Bu, asgari ücretle çalışan işçinin 95 aylık maaşına denk.
Beşiktaşlı futbolcular, bu akşamki maçta Fenerbahçe'yi yenmeleri halinde ceplerini de dolduracak.
Nevzat Demir Tesisleri'ni ziyaret ederek takımla bir görüşme yapan kulüp başkanı Fikret Orman, galibiyet primini adam başı 83 bin TL olarak açıkladı. Orman, primin yanı sıra oyunculara güvenini dile getirdi.
1 MAÇLA 133 BİN TL
Siyah-beyazlı oyuncular, 3 puanı almaları halinde 50 bin TL'ye ilave olarak 83 bin TL de galibiyet primi alacaklar ve böylece futbolcular kişi başı 133 bin TL'lik bir kazanç elde etmiş olacak.
95 ASGARİ ÜCRET EDİYOR
Bu rakam, asgari ücretle çalışan bir işçinin, 95 aylık maaşına denk geliyor.
Kaynak: haberinburada
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