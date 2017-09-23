Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!

Beşiktaşlılar, 95 aylık işçi maaşını tek gecede cebe atacak

BEŞİKTAŞLILAR, 95 AYLIK İŞÇİ MAAŞINI TEK GECEDE CEBE ATACAK

Beşiktaşlı futbolcular, Fenerbahçe'yle oynanacak maçı kazanırlarsa kişi başı 133 bin TL prim alacak. Bu, asgari ücretle çalışan işçinin 95 aylık maaşına denk.

Tarih : 23 Eylül 2017, 11:50
Puan Ver : Beşiktaşlılar, 95 Aylık İşçi Maaşını Tek Gecede Cebe Atacak(10/10)6

Beşiktaşlı futbolcular, bu akşamki maçta Fenerbahçe'yi yenmeleri halinde ceplerini de dolduracak.

Nevzat Demir Tesisleri'ni ziyaret ederek takımla bir görüşme yapan kulüp başkanı Fikret Orman, galibiyet primini adam başı 83 bin TL olarak açıkladı. Orman, primin yanı sıra oyunculara güvenini dile getirdi.

1 MAÇLA 133 BİN TL

Siyah-beyazlı oyuncular, 3 puanı almaları halinde 50 bin TL'ye ilave olarak 83 bin TL de galibiyet primi alacaklar ve böylece futbolcular kişi başı 133 bin TL'lik bir kazanç elde etmiş olacak.

95 ASGARİ ÜCRET EDİYOR

Bu rakam, asgari ücretle çalışan bir işçinin, 95 aylık maaşına denk geliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaşlılar  95  Aylık  İşçi  Maaşını  Tek  Gecede  Cebe  Atacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER