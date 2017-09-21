Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadı'ndaki derbide karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş maçının hakemi belli oldu.

Dev mücadelede Ali Palabıyık düdük çalacak.

BEŞİKTAŞ 7'DE 4, FENERBAHÇE 7'DE 5 YAPTI

Beşiktaş, Ali Palabıyık yönetiminde son 7 maçta 4 kez kazandı, Fenerbahçe ise son 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI BÜYÜK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Vodafone Park'ta oynanan ve olaylı geçen maçta da Ali Palabıyık görev yapmıştı. Bu olayların ardından Beşiktaş yönetimi ve taraftarı hakem Ali Palabıyık'a çok sert tepki göstermişti.

Mücadeleyi ise Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.

Kaynak: haberinburada