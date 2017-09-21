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Beşiktaşlıları Çıldırtan Hakem, Fenerbahçe Derbisini Yönetecek

BEŞİKTAŞLILARI ÇILDIRTAN HAKEM, FENERBAHÇE DERBİSİNİ YÖNETECEK

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık, geçen sezon Türkiye Kupasında oynanan maçtaki kararlarıyla Beşiktaşlıların tepkisini çekmişti.

Tarih : 21 Eylül 2017, 14:20
Puan Ver : Beşiktaşlıları Çıldırtan Hakem, Fenerbahçe Derbisini Yönetecek(10/10)6

Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadı'ndaki derbide karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş maçının hakemi belli oldu.

Dev mücadelede Ali Palabıyık düdük çalacak.

BEŞİKTAŞ 7'DE 4, FENERBAHÇE 7'DE 5 YAPTI

Beşiktaş, Ali Palabıyık yönetiminde son 7 maçta 4 kez kazandı, Fenerbahçe ise son 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI BÜYÜK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Vodafone Park'ta oynanan ve olaylı geçen maçta da Ali Palabıyık görev yapmıştı. Bu olayların ardından Beşiktaş yönetimi ve taraftarı hakem Ali Palabıyık'a çok sert tepki göstermişti.

Mücadeleyi ise Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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