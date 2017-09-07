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Beşiktaş'ta Adriano, Sakatlığı Nedeniyle Son İdmana Katılmadı

BEŞİKTAŞ'TA ADRİANO, SAKATLIĞI NEDENİYLE SON İDMANA KATILMADI

Beşiktaş'ta Adriano, sakatlığı nedeniyle son antrenmana katılmadı. Gökhan'ın sakatlığı ve Beck'in ayrılmasıyla sağ bek pozisyondaki tek alternatif olan Adriano, Beşiktaş'a sıkıntı yaratacak.

Tarih : 07 Eylül 2017, 22:50
Puan Ver : Beşiktaş'ta Adriano, Sakatlığı Nedeniyle Son İdmana Katılmadı(5/10)1

Beşiktaş, Adriano'nun sakatlığı nedeniyle son idmana katılmadığını ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Adriano Correia, sağ dizindeki ağrı ve şişlik nedeniyle tedbir amaçlı olarak bu akşamki takım idmanına katılmamış olup, sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

GÖKHAN GÖNÜL'ÜN YOKLUĞUNDA SAĞ BEKTE OYNADI

Gökhan Gönül'ün sakatlığının ardından onun yerinde sağ kanatta oynayan Adriano, Andreas Beck'in de Alman ekibi Stuttgart'a gitmesiyle o bölge için tek alternatif olarak kalmıştı. Teknik direktör Şenol Güneş'in, ligdeki Karabükspor maçında nasıl bir kadro ile çıkacağı ise merak konusu oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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