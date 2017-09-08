BEŞİKTAŞ'TA ADRİANO VE GÖKHAN GÖNÜL, KARABÜKSPOR KADROSUNA ALINMADI
Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Adriano ve Gökhan Gönül, Karabükspor maçının kadrosuna alınmadı. Sağ bek bölgesi için ise tek alternatif olarak Gary Medel kaldı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Cumartesi günü oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak yola çıktı.
ADRİANO VE GÖKHAN GÖNÜL KADROYA ALINMADI
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen taktik idmanın ardından kara yoluyla Karabük'e giden kafileye sağ dizindeki ağrı ve şişlik nedeniyle dünkü idmana katılmayan Adriano Correia ve sakatlık sonrası bireysel çalışmalarına devam eden Gökhan Gönül dahil edilmedi.
MEDEL'E GÜN DOĞDU
Yaz transfer döneminde İnter'den transfer edilen fakat bir türlü kadroya girmeyi başaramayan Gary Medel ise, Gökhan Gönül ve Adriano'nun yokluğunda sağ bek pozisyonundaki tek alternatif olarak göze çarpıyor.
Beşiktaş, Karabük'te kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başlayacak.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Kaynak: haberinburada
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