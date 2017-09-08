Geçen iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, bir oyuncusu ile daha yollarını ayırdı. Siyah-Beyazlı yönetim, teknik heyet tarafından yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Alexander Milosevic'i TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a kiraladı.

SEZON SONUNA KADAR RİZE'DE

Beşiktaş ile sözleşmesi Mayıs 2020'de tamamlanacak İsveçli futbolcu, sezon sonuna kadar Karadeniz ekibinde forma giyecek.

BOYKO VE ARAS TAKIMDA KALDI

Bir süredir U-21 takımı ile antrenmanlara çıkan ve kadroda düşünülmeyen Denys Boyko ve Aras Özbiliz ise takımda kaldı. İki futbolcu da çalışmalarına U-21 takımı ile devam edecek.

Kaynak: haberinburada