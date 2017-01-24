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beşiktaş'tan demba ba bombası!

BEŞİKTAŞ'TAN DEMBA BA BOMBASI!

Alanyaspor'u 4-1 yenerek liderliğe yükselen Beşiktaş, forvet hattını eski futbolcusu Demba Ba ile güçlendirdi.

Tarih : 24 Ocak 2017, 15:58
Puan Ver : Beşiktaş'tan Demba Ba Bombası!(7/10)9


Ntvspor'un verdiği son dakika bilgisine göre Demba Ba, pazartesi günü Beşiktaş için sağlık kontrolünden geçecek. Sağlık kontrolünde bir soruna rastlanmazsa oyuncu ile sözleşme imzalanacak.



Sözleşme imzalanırsa yıldız golcünün yarım sezon için 1.250.000 Euro alacağı belirtildi.



REKOR BONSERVİSLE GİTMİŞTİ



2014/2015 sezonunda da Beşiktaş forması giyen Demba Ba daha sonra 13 milyon Euro bonservis bedeli ile Çin'in Shanghai Shenhua takımına transfer olmuştu.



METİN ALBAYRAK SİNYALİ VERMİŞTİ



Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Alanyaspor maçından sonra "Demba Ba, Türkiye'yi biliyor. Takımı iyi tanıyor. İyi bir Demba Ba'ya kimse 'hayır' demez. En büyük çekincemiz sakatlığı." açıklamalarında bulunmuştu.



 



kaynak:sabah








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