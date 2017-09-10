BEŞİKTAŞ'TAN PORTO MAÇI ÖNCESİ TARAFTARA UYARI: MAÇIMIZA GELMEYİN
Beşiktaş, Porto'yla 13 Eylül'de oynanacak maç öncesinde UEFA'nın verdiği ertelemeli cezayı hatırlatarak taraftarına çağrı yaptı, "Maçlarımıza gelmeyin." dedi.
Beşiktaş Kulübü, Portekiz ekibi Porto ile 13 Eylül Çarşamba günü deplasmanda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçı öncesinde taraftarlarına çağrıda bulunarak, müsabakayı izlemek için stada gitmemelerini istedi.
1 YIL MEN CEZASI BEKLEMEDE
Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile geçen sezon oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yaşanan olayların ardından UEFA'dan 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası alan siyah-beyazlı kulüp, dört dilde açıklama yaptı.
"STADA GİTMEMENİZİ RİCA EDERİZ"
Siyah-beyazlı kulübün, taraftarlarına yönelik Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca yaptığı açıklamada, "Beşiktaş Yönetim Kurulu kararıyla Porto-Beşiktaş maçına taraftarımız götürülmeyecektir. Ceza alma ihtimalimizi düşünerek Dragao Stadyumu'na gitmemenizi rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: haberinburada
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