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Beşiktaş'tan Porto Maçı Öncesi Taraftara Uyarı: Maçımıza Gelmeyin

BEŞİKTAŞ'TAN PORTO MAÇI ÖNCESİ TARAFTARA UYARI: MAÇIMIZA GELMEYİN

Beşiktaş, Porto'yla 13 Eylül'de oynanacak maç öncesinde UEFA'nın verdiği ertelemeli cezayı hatırlatarak taraftarına çağrı yaptı, "Maçlarımıza gelmeyin." dedi.

Tarih : 10 Eylül 2017, 14:20
Puan Ver : Beşiktaş'tan Porto Maçı Öncesi Taraftara Uyarı: Maçımıza Gelmeyin(6/10)2

Beşiktaş Kulübü, Portekiz ekibi Porto ile 13 Eylül Çarşamba günü deplasmanda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçı öncesinde taraftarlarına çağrıda bulunarak, müsabakayı izlemek için stada gitmemelerini istedi.

1 YIL MEN CEZASI BEKLEMEDE

Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile geçen sezon oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yaşanan olayların ardından UEFA'dan 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası alan siyah-beyazlı kulüp, dört dilde açıklama yaptı.

"STADA GİTMEMENİZİ RİCA EDERİZ"

Siyah-beyazlı kulübün, taraftarlarına yönelik Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca yaptığı açıklamada, "Beşiktaş Yönetim Kurulu kararıyla Porto-Beşiktaş maçına taraftarımız götürülmeyecektir. Ceza alma ihtimalimizi düşünerek Dragao Stadyumu'na gitmemenizi rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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