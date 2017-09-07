

İlçenin 2008 yılında belediye olmasıyla birlikte emlak sektöründeki yıldızı daha da parladı. İlçe İstanbul ölçülerine göre geniş metrekareli kiralık daire seçeneklerinde uygun kira fiyatları sunmasıyla insanların ilgisini çekiyor.



Zingat.com'da yer alan Bölge Raporu verilerine baktığımızda İstanbul genelinde 100 metrekarelik kiralık daire bedelinin ortalama fiyatı 1.575 TL. Aynı raporda Beylikdüzü kiralık daire araması yaptığımızda bu fiyatın yine aynı metrekareye sahip daireler için 1.073 TL olduğu görülüyor.



Beylikdüzü'nde yaşamak…



Beylikdüzü'nde yaşamanın avantajlarına geçmeden İstanbul'da yaşıyor olmanın dezavantajlarına bakalım. Çarpık yapılaşma, trafik, yeşile ayrılmış alanların azlığı, yine spor ve piknik alanları gibi sosyal alanların kısıtlı olması, denizle iç içe olsa da sahil keyfinin rüya olması… Maddeleri arttırmak mümkün. İşte bu dezavantajları bir istisnayla kafanızda tersine çevirdiğinizde Beylükdüzü'nün sunduğu avantajlara ulaşıyorsunuz. Beylikdüzü bölgesinde en kusursuz işleyen şey; yapılaşma. İlçede gecekonduya rastlamak mümkün değil. Düzgün yapılanmış, peyzajı ve sosyal alanlarıyla göze hoş gelen sitelerden oluşuyor ilçe. Büyükçekmece sahiline yakınlığıysa cabası.



Gelelim o istisnaya… İstanbul'un en sıkıntılı konusu olan trafikte geçirilen zaman, Beylikdüzü gibi şehir merkezine çok uzakta yaşayanlar için gerçek bir sorun. İşiniz ya da okulunuz şehir merkezi sayılan ilçelerdeyse gününüzün 3 saatini trafikte geçireceğinizi kabullenin. Her ne kadar metrobüs ile trafikten kurtulmak mümkünse de bu yolculuğun da 1 saatten kısa sürmediğini hesaba katmalısınız. Bir diğer dezavantaj ise Beyoğlu, Kadıköy, Beşiktaş, Beyazıt, Eminönü gibi İstanbul'u İstanbul yapan, tüm cazibesini içinde saklayan ilçelerin dokusundan çok uzakta bir yerde yaşıyor olmak bir özlem yaratabilir. Özellikle mahalle ortamına alışkınsanız, yokuşlu ve gürültülü sokaklardan, sessiz ve bir örnek sitelere geçtiğinizde yeni hayatınıza alışmanız biraz vakit alacaktır.



Beylikdüzü kiralık daire fiyatları



Beylikdüzü kiralık daire piyasası oldukça bol seçeneklere sahip. Birbirini takip eden yeni projelerle kiralık daire fırsatları artmaya devam ediyor. Zingat.com'un Bölge Raporu'nda Beylikdüzü'nde 100 metrekarelik bir kiralık daire için minimum kira bedeli 805 TL olarak karşımıza çıkıyor. Maksimum kira bedeli ise 1.341 TL. Yine Zingat.com'un hazırladığı raporda, bölgede yatırım amaçlı alınan ve kiraya verilen bir dairenin geri dönüş süresi ise 18 yıl olarak görülüyor.



Son dönemde Beylikdüzü'nde ulaşım



Beylikdüzü'nde en yaygın ulaşım aracı olarak metrobüs ön plana çıkıyor. Metrobüsle Cevizlibağ, Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme hattında yer alan bütün duraklara ulaşmanız mümkün. İlçede çok sık seferli olmamakla birlikte otobüs ve minibüs hatları da işliyor. Ancak Beylikdüzü, İstanbul'un merkezi bölgelerine uzak olmanın dezavantajından kurtulmak için metro projesinin hayata geçmesini bekliyor. Sefaköy-Beylikdüzü metro hattının devreye alınmasıyla trafiğin biraz daha rahatlaması bekleniyor.