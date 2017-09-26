Çanakkale'nin Biga ilçesinde bağlı Aksaz köyünde hortum meydana geldi.

DENİZDE HORTUM ÇIKTI

Günlerdir yapılan fırtına ve sağanak yağış uyarısı, Çanakkale'nin ilçelerinde etkili oluyor. Sabah saatlerinde Gelibolu'da etkili olan yağışın ardından Biga ilçesine bağlı Aksaz köyünde denizde hortum çıktı.

HORTUM, ANBEAN KAMERADA

Hortum bir vatandaş tarafından kaydedildi. Hortumun oluşmasıyla birlikte vatandaşların yaşadığı şaşkınlık da görüntülerdeki konuşmalara yansıdı.

Kaynak: haberinburada