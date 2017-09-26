BİGA'DA DENİZDE MEYDANA GELEN HORTUM, SANİYE SANİYE KAMERADA!
Çanakkale'nin Biga ilçesinde bağlı Aksaz köyünde hortum meydana geldi.
DENİZDE HORTUM ÇIKTI
Günlerdir yapılan fırtına ve sağanak yağış uyarısı, Çanakkale'nin ilçelerinde etkili oluyor. Sabah saatlerinde Gelibolu'da etkili olan yağışın ardından Biga ilçesine bağlı Aksaz köyünde denizde hortum çıktı.
HORTUM, ANBEAN KAMERADA
Hortum bir vatandaş tarafından kaydedildi. Hortumun oluşmasıyla birlikte vatandaşların yaşadığı şaşkınlık da görüntülerdeki konuşmalara yansıdı.
Kaynak: haberinburada
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