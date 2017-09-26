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BİGA'DA DENİZDE MEYDANA GELEN HORTUM, SANİYE SANİYE KAMERADA!


Biga'da denizde meydana gelen hortum, saniye saniye kamerada!
Tarih : 26 Eylül 2017, 21:50
Puan Ver : Biga'da Denizde Meydana Gelen Hortum, Saniye Saniye Kamerada!(10/10)6

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bağlı Aksaz köyünde hortum meydana geldi.

DENİZDE HORTUM ÇIKTI

Günlerdir yapılan fırtına ve sağanak yağış uyarısı, Çanakkale'nin ilçelerinde etkili oluyor. Sabah saatlerinde Gelibolu'da etkili olan yağışın ardından Biga ilçesine bağlı Aksaz köyünde denizde hortum çıktı.

HORTUM, ANBEAN KAMERADA

Hortum bir vatandaş tarafından kaydedildi. Hortumun oluşmasıyla birlikte vatandaşların yaşadığı şaşkınlık da görüntülerdeki konuşmalara yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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