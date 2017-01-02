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bildiklerinizi unutun meğer doğru değilmiş

BİLDİKLERİNİZİ UNUTUN MEĞER DOĞRU DEĞİLMİŞ

Diyetlerin saçma olduğunu söyleyen Dr. Fevzi Özgönül, ezber bozacak açıklamalar yaptı. İştahı kapatmanın değil açmanın kilo verdirdiğini, diyetlerin insan vücuduna yapılan en büyük ihanet olduğunu belirten Dr. Özgönül, şunları kaydetti:

Tarih : 02 Ocak 2017, 13:31
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"Bizi şişmanlatan yemek değil, sindirememek. Bütün diyetler terk edilmelidir. İştahınızın açık olması iyi bir şey, sakın onu kapatmayın. Her şeyden doyana kadar ama sindirebildiklerinizi yiyin. Zayıflama ilaçlarından uzak durun. Mide operasyonları çok riskli ve sakıncalı.



Kepek ekmek aldatmacadır, sindirimi çok zordur. Kızartma ve hamur işleri kilo aldırmaz. Tatlı da yiyin ama ölçülü. Ara öğün lafı aldatmacadır. Normali 3 öğündür. Acıkmadan yemeyin, doyana kadar yiyin. Büyük tuvalete çok giden sevinmesin, üzülsün. Çünkü yediklerini sindirmeden atıyor."



 



kaynak:sabah








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