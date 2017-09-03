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BİLECİK'TE 3,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! BATTANİYELERLE SOKAĞA FIRLADILAR


Bilecik'te 3,7 Büyüklüğünde Deprem! Battaniyelerle Sokağa Fırladılar
Tarih : 03 Eylül 2017, 09:50
Puan Ver : Bilecik'te 3,7 Büyüklüğünde Deprem! Battaniyelerle Sokağa Fırladılar(9/10)5

Bilecik'te 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SAAT 06.23'DE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bilecik'te saat 06.23'de 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.YARALANAN YOK

Merkez ve ilçe yetkililerinden alınan bilgiye göre, depremde herhangi bir maddi yada yaralamalı olay yaşanmadı.

BATTANİYELERLE SOKAĞA FIRLADILAR

Öte yandan bazı ailelerin, çocuklarıyla birlikte sokakta battaniyelere sarılmış halde, bekledikleri görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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