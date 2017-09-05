BİLİM İNSANLARI, İNSAN BEDENİNİN İÇİNİ GÖSTEREN YENİ BİR KAMERA İCAT ETTİ
Bir dönem reklam ve şaka konusu olan, insanın içini gösteren kamera, gerçek oldu. Bu kamera, doktorların dahili inceleme yaparken işlerini kolaylaştıracak.
Bilim insanları, insan bedeninin içini gösteren yeni bir kamera icat etti. Bu kamera, doktorların dahili inceleme yaptıkları zaman endoskop gibi tıbbi cihazların vücut içindeki ilerlemesini takip etmelerine yardımcı olarak şekilde tasarlandı.
YENİ KAMERA VÜCUT İÇİNDEKİ IŞIK KAYNAKLARINI TESPİT EDİYOR
Tıp dünyasında şu anda ağırlıklı olarak yüksek maliyetli röntgen gibi tarama teknolojileri kullanılıyor. Yeni kamera, vücudun içindeki ışık kaynaklarını tespit ediyor. Böylece endoskop aletinin uzun esnek tüpünün ışıklı ucu tespit edilerek, kaydedilen ilerleme izlenebilecek.
DOKTORLARIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAK
Edinburgh Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kev Dhaliwal, "Bu teknolojinin çok farklı şekillerde kullanılabilme potansiyeli mevcut. Cihazın yerinin tespit edilebilmesi, sağlık hizmetlerinde yapılan birçok uygulama için kritik önem taşıyor" dedi.
DOKUNUN 20 SANTİMETRE ALTINA KADAR AYDINLATIYOR
Yapılan ilk testler, prototip cihazın, normal koşullar altında dokunun 20 santimetre altına kadar nokta ışık kaynağını takip edebildiğini ortaya koydu.
Kaynak: haberinburada
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