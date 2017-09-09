BİN 650 METRE UÇURUMUN KENARINDA FOTOĞRAF ÇILGINLIĞI!
Mersin'in Tarsus ilçesinde deniz seviyesinden bin 650 metre yukarıda bulunan Gülek Kalesi, uçurumun kenarında duruyormuş gibi görünmesiyle dikkat çekiyor.
Mersin'in Tarsus ilçesinde deniz seviyesinden bin 650 metre yukarıda bulunan Gülek Kalesi, ufak fotoğraf hileleriyle uçurumun kenarında duruyormuş hissi veriyor. Uçurumun kenarındaymış gibi muhteşem manzaralı fotoğraf çektirmek için vatandaşlar sıraya girerek bu anlarını ölümsüzleştiriyor.
ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR
M.Ö. 2000 yılına kadar dayanan tarihi ile tarihin kalıntılarını ve doğanın eşsiz güzelliğini yansıtan, halk arasında ise "Torosların damı" olarak adlandırılan Tarsus'un Gülek Mahallesi'nden 8 kilometre yukarısında bulunan Gülek Kalesi, seyir tepesindeki fotoğraf hileleriyle uçurumun kenarında duruyormuş hissi veriyor. Kalenin seyir tepesinde vatandaşların çekildiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmasının ardından kale, ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞUYOR
Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Gülek Boğazı'na hakim tepede bulunan kaledeki seyir tepesi deniz seviyesinin bin 650 metre yukarısında bulunuyor ve vatandaşlar fotoğraf çekilmek için adeta sıra bekliyor. Alçakta bulunan nokta, fotoğraf çekiminde aşağı bölüm gösterilmediği zaman, uçurumun kenarında durulduğu hissi uyandırıyor. Kadrajlamayla "uçurumun kenarında bir kayada oturulup aşağıdaki otobanın izlendiği" görüntüsü verilen fotoğrafların çekilebildiği bölgenin ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor.
"SELFİELERİN TURİZME KATKISI OLDU"
Hatay'daki aile ziyaretinin ardından İstanbul'a giderken kaleye uğrayan Orhan Akın, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada arkadaşlar sürekli fotoğraf paylaşınca geldim. Görmemiştim daha önce. Selfielerin turizme katkısı oldu. Kırıkhan'dan İstanbul'a dönerken uğrayalım dedim. Geldik, çok korkunç görünüyor ama bir korkunç tarafı yok. Bol bol fotoğraf çekildik. Türkiyemiz cennettir. Buraların turizme açılması lazım" diye konuştu.
"MERAK EDİYORDUM GELDİM"
Sosyal medyada gördüğü fotoğrafların üzerine kaleye gelen Mehmet Ali Edipoğlu isimli başka bir vatandaş ise "Merak ediyordum geldim. Fotoğraf çekme merakım var. Sosyal medyada gördüm. Kısmet oldu geldim. Yükseklik korkusu olanları bekliyorum gelip yensinler" ifadelerini kullandı.
"YURT DIŞI SANDIM İLK BAŞTA"
Nazlı Kökbaş da Adana'dan geldiğini belirterek, "Fotoğraflardan gördüm, merak ettim. Çok korkunç görünüyordu ama müthiş bir yer. Muhteşem bir manzarası var, tarihi bir yer. Birazcık korktum ama göründüğü gibi değilmiş" açıklamasında bulundu.Merve Tok isimli başka bir vatandaş ise kalenin fotoğraflarını gördüğünde ilk yurt dışı sandığını sonra Türkiye'de olduğunu öğrenince hemen Adana'dan geldiğini kaydetti.
Kalede sıkma ve ayran satan Pakize Ersoy da, "Turist geliyor, turlar düzenleniyor. Yetkililer geldi buraya. Vatandaşlar da çok geliyor ama gelen herkes yoldan şikayetçi" dedi.
Kaynak: haberinburada
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