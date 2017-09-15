BİNALİ YILDIRIM'DAN BARZANİ'YE REFERANDUM RESTİ: VAKİT VARKEN BU YANLIŞTAN DÖNÜN
Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin yapacağı referanduma dair açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Barzani'yi uyararak "Dostça çağrı yapıyoruz. Vakit varken bu yanlıştan dönün" dedi.
"VAKİT VARKEN BU YANLIŞTAN DÖNÜN"
İşte Yıldırım'ın konuyla ilgili açıklamaları:
"Türkiye olarak biz burada Sayın Mesut Barzani'ye bir dostça çağrı yapıyoruz. Hala vakit varken bu yanlıştan dönün. Aksi halde tabii ki bölgede zaten büyük sorunlar var, PKK ile DEAŞ ile mücadele var ve yıllardan beri devam eden Suriye'deki iç savaş var. Bütün bunlar devam ederken yeni bir sorun alanı oluşturmak en başta orada yaşayan Kürt kardeşlerimize en büyük zararı verir, en büyük haksızlıktır. Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğünü, anayasasında belirtilen Kürdistan federal yapısını değiştirecek herhangi bir adımın atılmasına karşıdır."
Kaynak: haberinburada
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