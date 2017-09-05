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BİNGÖL'DE 27 BÖLGEYE 15 GÜN SÜREYLE TÜM GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI


Bingöl'de 27 Bölgeye 15 Gün Süreyle Tüm Giriş Çıkışlar Yasaklandı
Tarih : 05 Eylül 2017, 22:50
Puan Ver : Bingöl'de 27 Bölgeye 15 Gün Süreyle Tüm Giriş Çıkışlar Yasaklandı(10/10)6

Bingöl Valiliği tarafından terörle mücadele operasyonları kapsamında il genelinde 27 bölge, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

ASAYİŞ TEDBİRLERİ ALINDI

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, terör saldırıları nedeniyle vatandaşların ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı belirtilerek, asayişi temin etmek için her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

İŞTE ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ İLAN EDİLEN YERLER

Bu kapsamda Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca bazı bölgelerin geçici süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği dile getirilen açıklamada, Bingöl merkeze bağlı Ortaçanak, Hasar Yaylası ve Hasar Tepe bölgesi, Feratan ve Çır Yaylası, Merdiven Deresi, Adaklı ilçesinin Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi, Genç ilçesinin Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman, Şekeran bölgeleri, Solhan ilçesinin Yenibaşak-Doğuyeli bölgeleri, Yayladere ilçesinin Horivanik Deresi-Tahkim Deresi, Kırköy Ormanları, Manav Deresi, Güneşlik, Gökçedal bölgeleri, Kiğı ilçesinin Çomak Deresi, Karlıova ilçesinin Karacehennem Ormanları ile Yedisu ilçesinin Akımlı Yaylası'na 5-19 Eylül tarihleri arasında girişlerinin yasaklandığı kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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