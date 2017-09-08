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BİNGÖL'DE ÇIKAN ÇATIŞMADA YARALANAN ASTSUBAY ŞEHİT OLDU


Bingöl'de Çıkan Çatışmada Yaralanan Astsubay Şehit Oldu
Tarih : 08 Eylül 2017, 23:30
Puan Ver : Bingöl'de Çıkan Çatışmada Yaralanan Astsubay Şehit Oldu(5/10)1

Bingöl'ün Adaklı İlçesi kırsalında çıkan çatışmada yaralanan 2 askerden biri olan Astsubay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

2 ASKER YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, Adaklı ilçesine bağlı Maltepe Vadisi kırsalında bir grup teröristle, güvenlik güçleri sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

YARALI ASTSUBAY TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN URTARILAMADI

Yaralı askerler operasyon bölgesinden helikopterle alınarak Elazığ'a Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. 2 yaralı askerden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit askerin astsubay olduğu öğrenildi. Şehit astsubayın kimliği ise henüz belli değil.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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