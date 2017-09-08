BİNGÖL'DE ÇIKAN ÇATIŞMADA YARALANAN ASTSUBAY ŞEHİT OLDU
Bingöl'ün Adaklı İlçesi kırsalında çıkan çatışmada yaralanan 2 askerden biri olan Astsubay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
2 ASKER YARALANDI
Edinilen bilgiye göre, Adaklı ilçesine bağlı Maltepe Vadisi kırsalında bir grup teröristle, güvenlik güçleri sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.
YARALI ASTSUBAY TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN URTARILAMADI
Yaralı askerler operasyon bölgesinden helikopterle alınarak Elazığ'a Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. 2 yaralı askerden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit askerin astsubay olduğu öğrenildi. Şehit astsubayın kimliği ise henüz belli değil.
Kaynak: haberinburada
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