Bingöl'ün Adaklı İlçesi kırsalında çıkan çatışmada yaralanan 2 askerden biri olan Astsubay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

2 ASKER YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, Adaklı ilçesine bağlı Maltepe Vadisi kırsalında bir grup teröristle, güvenlik güçleri sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

YARALI ASTSUBAY TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN URTARILAMADI

Yaralı askerler operasyon bölgesinden helikopterle alınarak Elazığ'a Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. 2 yaralı askerden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit askerin astsubay olduğu öğrenildi. Şehit astsubayın kimliği ise henüz belli değil.

Kaynak: haberinburada