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binlerce kişi galaxy note 7 kullanmaya devam ediyor

BİNLERCE KİŞİ GALAXY NOTE 7 KULLANMAYA DEVAM EDİYOR

Amerikalı telefon operatörü Verizon, tüm uyarılara rağmen binlerce kişinin Galaxy Note 7 kullanmaya devam ettiğini açıkladı. Patlama riski bulunan Note 7 kullanıcılar için tehlike arz ediyor.

Tarih : 21 Ocak 2017, 20:29
Puan Ver : Binlerce Kişi Galaxy Note 7 Kullanmaya Devam Ediyor(8/10)9


Galaxy Note 7'nin sebep olduğu tehlikeleri duymayan kalmamıştır heralde. Bildiğiniz gibi Samsung'un son amiral gemisi durduk yere patladığı için piyasadan çekilmek zorunda kaldı.



Birçok patlama olayının ardından telefonu geri çeken Samsung, Note 7 kullanıcılarının parasını iade etti. Hem Samsung hem de telefon satıcıları kullanıcıların telefonu iade etmeleri gerektiğini her fırsatta dile getirdi.



Buna rağmen hala binlerce kullanıcı Galaxy Note 7 kullanmaya devam ediyor. Amerika'nın en büyük telefon operatörlerinden biri olan Verizon, binlerce kullanıcısının Note 7'lerini iade etmediğini ve tüm uyarılara rağmen bu telefonu kullanmaya devam ettiğini duyurdu. Üstelik bu kullanıcılar telefonu kullanmaya devam edebilmek için Verizon'un yayınladığı güncellemelerden kurtulmanın da yolunu bulmuş durumda.



Verizon birkaç ay önce bir güncelleme yayınlamış ve bu güncelleme ile Galaxy Note 7'lerin şarj edilmesini imkansız hale getirmişti. Telefon operatörü böylece kullanıcıların Note 7'leri iade etmek zorunda kalacağını düşünmüştü. Ancak şirketin bu önlemi de bazı kullanıcıların telefonu kullanmaya devam etmesine engel olamamış anlaşılan.

 








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